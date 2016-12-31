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Devlerin aşkı 3 yılda bitti

Devlerin aşkı 3 yılda bitti
Hatay BŞB'de forma giyen Devran Tanaçan Bostancı (30) ile meslektaşı profesyonel basketbolcu (31) boşandı. İddialara göre 2013'te evlenen çiftin arasında şiddetli geçimsizlik ve huzursuzluk baş gösterdi. Fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirten çift, sonunda anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Davacı Devran Tanaçan Bostancı dilekçesinde, "Evlilik ilişkisi sona ermiş olup evlilik birliği temelden sarsılmıştır" dedi. Her iki taraf da nafaka talebinde bulunmadı.

ALİ OKTAY
Etiketler:
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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