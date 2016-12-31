Devlerin aşkı 3 yılda bitti

Hatay BŞB'de forma giyen Devran Tanaçan Bostancı (30) ile meslektaşı profesyonel basketbolcu Okan Bostancı (31) boşandı. İddialara göre 2013'te evlenen çiftin arasında şiddetli geçimsizlik ve huzursuzluk baş gösterdi. Fikrenve ruhen anlaşamadıklarını belirtençift, sonunda anlaşmalı olarakboşanma kararı aldı. Davacı DevranTanaçan Bostancı dilekçesinde,"Evlilik ilişkisi sona ermiş olup evlilikbirliği temelden sarsılmıştır" dedi. Her iki taraf da nafaka talebinde bulunmadı.
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