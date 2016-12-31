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Ata metroda

Ata metroda
Dün İstanbul'da bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte zor anlar yaşamak istemeyen Ata Demirer, çareyi toplu taşımada buldu. Metroyu kullanan ünlü komedyen, seyahati sırasında çekilen bir kareyi "Sokakta hayat var gencolar" notuyla paylaştı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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