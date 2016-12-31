Trafikte sürekli telefonla konuşup emniyet kemersiz görüntülenen Sibel Can, kızına kötü örnek oldu! Melisa, önceki akşam lüks cipini kullanırken hem telefonla konuştu hem emniyet kemerini takmadı hem de kapüşonla yüzünü kapattı
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa, önceki akşam "Anasının kızı" dedirtti. İstinyePark'tan aracıyla ayrılırken görüntülenen 22 yaşındaki genç kız, trafik kurallarını hiçe saydı. Annesi gibi emniyet kemerini takmayan Melisa, elinden de telefonunu düşürmedi. Aynı anda iki kural ihlali yapan genç kız, kafasına geçirdiği kapüşon nedeniyle deneredeyse önünü göremiyordu!
Adeta trafik canavarlığına soyunup lüks cipiyle yola çıkan Melisa Ural'ı görenler, "Allah'a emanet gidiyor" diye yorum yaptı. Genç kızın bu hareketi akıllara annesi Sibel Can'ın da sık sıktrafik kurallarını ihlal etmesini getirdi. Ünlü şarkıcı, kullanmaktan kaçındığı emniyet kemerinin sinyal vermemesiiçin çoğu kez kemeri koltuğun arkasından geçirerek bağlıyor.
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