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Anasının kızı

Trafikte sürekli telefonla konuşup emniyet kemersiz görüntülenen , kızına kötü örnek oldu! Melisa, önceki akşam lüks cipini kullanırken hem telefonla konuştu hem emniyet kemerini takmadı hem de kapüşonla yüzünü kapattı

Anasının kızı
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa, önceki akşam "Anasının kızı" dedirtti. İstinyePark'tan aracıyla ayrılırken görüntülenen 22 yaşındaki genç kız, trafik kurallarını hiçe saydı. Annesi gibi emniyet kemerini takmayan Melisa, elinden de telefonunu düşürmedi. Aynı anda iki kural ihlali yapan genç kız, kafasına geçirdiği kapüşon nedeniyle de neredeyse önünü göremiyordu!

Adeta trafik canavarlığına soyunup lüks cipiyle yola çıkan Melisa Ural'ı görenler, "Allah'a emanet gidiyor" diye yorum yaptı. Genç kızın bu hareketi akıllara annesi Sibel Can'ın da sık sık trafik kurallarını ihlal etmesini getirdi. Ünlü şarkıcı, kullanmaktan kaçındığı emniyet kemerinin sinyal vermemesi için çoğu kez kemeri koltuğun arkasından geçirerek bağlıyor.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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