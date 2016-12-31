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Ailece Moskova’da

Ailece Moskova’da
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, yeni yılı ailesiyle birlikte karşılamak için yurt dışını tercih etti. Ataizi, dün Amerikalı gazeteci eşi Benjamin Harvey ve 2 yaşındaki oğlu Leon'la soluğu Rusya'da aldı.

Sıcak ülkelere kaçmak yerine ailesiyle termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği Moskova'ya giden Ataizi, Kızıl Meydan'da ailesiyle gezintiye çıkıp bu anları instagram'da paylaştı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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