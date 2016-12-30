Yıldırım çarptı!

Faslı eşiyle geçtiğimiz gün evlenen Murat Yıldırım’ın keyfi, düğünle ilgili yapılan yorumlar yüzünden kaçtı. Kendisini eleştirenlere ‘Cahiller, saygısızlar’ diye sert çıkan oyuncu, ‘Başka kültürlere saygınız bu mu kültürsüzler?’ dedi...
Geçtiğimiz akşam Faslı model İmane Elbani ile Taksim'deki bir otelde evlenen Murat Yıldırım, hakkında yapılan "Murat'ı leğendetaşıdılar" gibi eleştiriler karşısında çılgına döndü. Düğünün ilk kısmını Türk adetlerine diğer kısmını ise eşinin memleketi olan Fasgeleneklerine göre yapan Murat Yıldırım, giydiği kıyafetin bile eleştirilmesine anlam veremedi. "Üstüme giydiğim şey sünnetkıyafeti değil saygısızlar,Peygamberimiz'in giydiği,padişahların da giydiği kaftan" diyen Yıldırım, sert sözlerine şöyle devam etti:
DERS GİBİ YANIT! "Kızılderililer Afrika'da değilAmerika'da yaşarlar cahiller.Söylenen şeyler salavat ve duaidi, bunu dahi bilmiyorsunuz!Sindirim sisteminizde bozuklukmu var? Başka kültürleresaygınız bu mu kültürsüzler! İki kişinin mutluluğuna saygısızlık hakkı nereden geliyor! Çokhızlıymışım! 4 ay aşık olduğumkadını gözünüzün içine misokaydım? Doğrular yanlış, yanlışlar doğru olmuş hayatınızda. Bütün ulusları memnun ettik sizi edemedik. 100 ülkedehaber oldu, hiçbiri sizin gibiaşağılamadı. Ülkemde böyle cahil insanlar olmasından utanıyorum. Aydın görünümlü kara cahiller. Mevlanın cümlelerini sadece twitter'da paylaşıp hayatına tatbik etmeyen kendini insan zanneden canlılar..."
"LEĞEN DEĞİL TEFOUR CAHİLLER"
Düğünün Fas geleneklerine göre yapılan bölümünde çekilen bu kare, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Murat Yıldırım, bu fotoğrafına "Murat'ı leğende taşıdılar" gibi çirkin eleştiriler yapanlara "Üstünde oturduğum şeyin adı 'Tefour', leğen değil saygısızlar" diyerek tepki gösterdi.
TEFOURNEDİR?
Fas geleneklerine göre evlenen çift, önce gelinden başlamak kaydıyla düğünlerde taht şeklindeki 'tefour'a oturuyor.
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