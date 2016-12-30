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Yıldırım çarptı!

Faslı eşiyle geçtiğimiz gün evlenen ’ın keyfi, düğünle ilgili yapılan yorumlar yüzünden kaçtı. Kendisini eleştirenlere ‘Cahiller, saygısızlar’ diye sert çıkan oyuncu, ‘Başka kültürlere saygınız bu mu kültürsüzler?’ dedi...

Yıldırım çarptı!
Geçtiğimiz akşam Faslı model İmane Elbani ile Taksim'deki bir otelde evlenen Murat Yıldırım, hakkında yapılan "Murat'ı leğende taşıdılar" gibi eleştiriler karşısında çılgına döndü. Düğünün ilk kısmını Türk adetlerine diğer kısmını ise eşinin memleketi olan Fas geleneklerine göre yapan , giydiği kıyafetin bile eleştirilmesine anlam veremedi. "Üstüme giydiğim şey sünnet kıyafeti değil saygısızlar, Peygamberimiz'in giydiği, padişahların da giydiği kaftan" diyen Yıldırım, sert sözlerine şöyle devam etti:

DERS GİBİ YANIT!
"Kızılderililer Afrika'da değil Amerika'da yaşarlar cahiller. Söylenen şeyler salavat ve dua idi, bunu dahi bilmiyorsunuz! Sindirim sisteminizde bozukluk mu var? Başka kültürlere saygınız bu mu kültürsüzler! İki kişinin mutluluğuna saygısızlık hakkı nereden geliyor! Çok hızlıymışım! 4 ay aşık olduğum kadını gözünüzün içine mi sokaydım? Doğrular yanlış, yanlışlar doğru olmuş hayatınızda. Bütün ulusları memnun ettik sizi edemedik. 100 ülkede haber oldu, hiçbiri sizin gibi aşağılamadı. Ülkemde böyle cahil insanlar olmasından utanıyorum. Aydın görünümlü kara cahiller. Mevlanın cümlelerini sadece twitter'da paylaşıp hayatına tatbik etmeyen kendini insan zanneden canlılar..."

"LEĞEN DEĞİL TEFOUR CAHİLLER"
Düğünün Fas geleneklerine göre yapılan bölümünde çekilen bu kare, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Murat Yıldırım, bu fotoğrafına "Murat'ı leğende taşıdılar" gibi çirkin eleştiriler yapanlara "Üstünde oturduğum şeyin adı 'Tefour', leğen değil saygısızlar" diyerek tepki gösterdi.

TEFOUR NEDİR?
Fas geleneklerine göre evlenen çift, önce gelinden başlamak kaydıyla düğünlerde taht şeklindeki 'tefour'a oturuyor.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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