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Yapımcı görmesin

Yapımcı görmesin
Genç oyuncular Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz, önceki akşam Karaköy'de eğlendi. İçeride öpüşerek dans eden çift, mekanı ayrı ayrı terk etti. Çiftin, bu tavrının Erçel'in dizisinin yapımcısının "Basına birlikte görüntü vermeyin' diye Erçel'i uyarmasından dolayı olduğu öğrenildi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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