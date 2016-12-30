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Ünlü delilerden değilim

Ünlü delilerden değilim
Kızının dünyaya gelmesinden sonra oyunculuğa ara veren Nur Fettahoğlu, önceki gün Bebek'teydi. Fettahoğlu, neden ortalarda görünmediğini şöyle açıkladı: "Ben AVM ve kuaför delisi ünlülerden değilim, sadece kızımın ihtiyaçları olduğunda o tip yerlere gidiyorum."
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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