Ünlü delilerden değilim

Kızının dünyaya gelmesinden sonra oyunculuğa ara veren Nur Fettahoğlu, önceki gün Bebek'teydi. Fettahoğlu, neden ortalarda görünmediğini şöyle açıkladı: "Ben AVM ve kuaför delisi ünlülerden değilim, sadece kızımın ihtiyaçları olduğunda o tip yerlere gidiyorum."