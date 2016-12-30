Yol Durumu
  1. 3. kez gelin oldu
  2. Bali’de aşk başkadır

Türkiye aşığı

Türkiye aşığı
Dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Nicole Meyer, Türk firmalarının gözdesi oldu. Güney Afrika doğumlu olan 25 yaşındaki model, önceki gün abiye firması Serabella'nın katalog çekimi için objektif karşısına geçti.

Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki çekimlerde , Zeynel Abidin'e poz verdi. Boğaz manzarası eşliğinde yapılan çekimlerde İstanbul'a hayran kaldığını söyleyen güzel model, "Türkiye eşsiz bir ülke" dedi.

11 SAATTE 30 FARKLI KIYAFET
Nicole Meyer, İstanbul'daki çekimlerde yaklaşık 11 saat objektif karşısındaydı. Güzel model, bu süre zarfında 30 farklı kostümle poz verdi.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar