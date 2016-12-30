Türkiye aşığı

Dünyaca ünlü yıldız LeonardoDiCaprio ile yaşadığı aşkla adından sözettiren Nicole Meyer, Türk firmalarınıngözdesi oldu. Güney Afrika doğumluolan 25 yaşındaki model, önceki günabiye firması Serabella'nın katalogçekimi için objektif karşısına geçti.
Sait Halim Paşa Yalısı'ndakiçekimlerde Nicole Meyer, ZeynelAbidin'e poz verdi. Boğaz manzarasıeşliğinde yapılan çekimlerde İstanbul'ahayran kaldığını söyleyen güzel model,"Türkiye eşsiz bir ülke" dedi.
11 SAATTE 30 FARKLI KIYAFET
Nicole Meyer, İstanbul'daki çekimlerde yaklaşık 11 saat objektif karşısındaydı. Güzel model, bu süre zarfında 30 farklı kostümle poz verdi.
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