Yol Durumu
  1. Yıldırım çarptı!
  2. Neşeli alışveriş

Paris’te romantizm

Paris’te romantizm
Hande Subaşı ile Altuğ Leblebici'nin aşkı doludizgin devam ediyor... Birkaç ay önce başlayan beraberliklerini gözler önüne sermekten çekinmeyen ünlü çift, yılbaşını geçirmek üzere önceki gün Fransa'ya gitti. Aşıklar şehri Paris'te objektiflere böyle mutluluk pozu veren ile Altuğ Leblebici, burada birkaç gün romantik anlar yaşayarak Türkiye'ye dönecek...
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar