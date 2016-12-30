Nineyle nostalji

Dün instagram'da eskiye dair fotoğrafları yayınlama günüydü... Birçok ünlü, geçmişe dair anılarını paylaşırken bunlar arasında en dikkat çeken fotoğraflar Meryem Uzerli'den geldi. Şimdilerde atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'ın kadrosuna giren güzel oyuncu, paylaştığı karelerle takipçilerini bundan neredeyse 30 seneöncesine götürdü.
'ÇOK KIYMETLİ' Ablası CananUzerli'yle büyükannesine yaptığı ziyaretten fotoğraflar yayınlayan 33 yaşındakioyuncunun paylaşımı, büyük ilgi gördü. Aradan geçen zamana rağmen ifadesinin değişmediği görülen Meryem Uzerli, "Ailesevgisi her şeyden önemli vekıymetli" dedi.
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