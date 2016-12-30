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Nineyle nostalji

, instagram’da nostalji yaptı. Alman oyuncu, ablası ve büyükannesiyle çekilen küçüklük pozlarını paylaşarak büyük ilgi gördü...

Nineyle nostalji
Dün instagram'da eskiye dair fotoğrafları yayınlama günüydü... Birçok ünlü, geçmişe dair anılarını paylaşırken bunlar arasında en dikkat çeken fotoğraflar Meryem Uzerli'den geldi. Şimdilerde atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna giren güzel oyuncu, paylaştığı karelerle takipçilerini bundan neredeyse 30 sene öncesine götürdü.

'ÇOK KIYMETLİ'
Ablası Canan Uzerli'yle büyükannesine yaptığı ziyaretten fotoğraflar yayınlayan 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımı, büyük ilgi gördü. Aradan geçen zamana rağmen ifadesinin değişmediği görülen , "Aile sevgisi her şeyden önemli ve kıymetli" dedi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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