Neşeli alışveriş

Demet Akalın, önceki gün kızı Hira'nın ateşlenmesiyle sıkıntılı anlar yaşadı. Hira'yı doktora götürdükten sonra ilaç almak için Akmerkez'e eşi Okan Kurt'la giden Akalın, burada kısa bir tur attı. Kurt, kızını neşelendirmek için ise yapmadık muziplik bırakmadı. Akmerkez'in en üst katından aşağıya kaydıraktan kayarak inen işadamı, ortaya da bu görüntülerin çıkmasına yol açtı.



Aydın HAMZA