Kopya pişmanlığı

Cem Yılmaz, dün instagram hesabını paylaşım yağmuruna tuttu. Önce kendisinin birkaç kare fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen, sonra da kendisive oğlu Kemal'inküçüklük pozlarını yayınladı. Cem Yılmaz, Kemal'in kendisininkopyası olduğunu yazdı.
Ancak ünlü komedyenle takipçileri aynı fikirde değildi... Birçok kişi minik Kemal'in CemYılmaz'dan çokannesi Ahu Yağtu'yabenzediğini söyleyerek komedyenin hevesini kursağında bıraktı!
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