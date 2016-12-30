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Kopya pişmanlığı

Kopya pişmanlığı
Cem Yılmaz, dün instagram hesabını paylaşım yağmuruna tuttu. Önce kendisinin birkaç kare fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen, sonra da kendisi ve oğlu Kemal'in küçüklük pozlarını yayınladı. , Kemal'in kendisinin kopyası olduğunu yazdı.

Ancak ünlü komedyenle takipçileri aynı fikirde değildi... Birçok kişi minik Kemal'in Cem Yılmaz'dan çok annesi Ahu Yağtu'ya benzediğini söyleyerek komedyenin hevesini kursağında bıraktı!
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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