Gupse’nin ilham kaynağı

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Son filmi 'Görümce' ile büyük bir gişe başarısı elde eden Gupse Özay, önceki gün filminin ilham kaynağı olan ağabeyi Onur Özay'la Zorlu AVM'deydi. Ağabey ve kardeş, sinema keyfi yaptı.
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