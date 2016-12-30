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Gupse’nin ilham kaynağı

Gupse’nin ilham kaynağı
Son filmi 'Görümce' ile büyük bir gişe başarısı elde eden Gupse Özay, önceki gün filminin ilham kaynağı olan ağabeyi Onur Özay'la Zorlu AVM'deydi. Ağabey ve kardeş, sinema keyfi yaptı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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