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Eski eş sürprizi

Eski eş sürprizi
Seçkin Piriler, önceki akşam bir mekanda yeni yaşını kutladı. 37 yaşına basan Piriler, "Doğum günümü ilk Kaan kutladı. Çocuklarımız ile bana pasta alıp sürpriz yapmış" dedi. , eski eşinin ayrılığa rağmen özel günleri unutmadığını söyledi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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