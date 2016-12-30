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Dev yürek

’dan alkışlanacak bir hareket daha... Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla bilinen komedyen, yeni yılda sadece ailesini değil Vanlı minikleri de unutmadı. Gökbakar, kış şartlarının zorlu geçtiği şehre öğrenciler için tam bin adet hediye palto yolladı...

Dev yürek
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kalbinin büyüklüğünü bir kez daha konuşturdu... Komedyen, yılbaşında sadece oğlu Deniz Efe ve eşi Selin Gökbakar olmak üzere tüm sevdiklerini değil Van'daki öğrencileri de unutmadı... , dün sosyal medyadan paylaştığı videoyla Van'daki miniklere tam bin adet mont yolladığını açıkladı. Komedyen, diğer ünlülere de örnek olması amacıyla yayınladığı videosunda da şu mesajı verdi: "Yeni yıla sayılı günler kala herkes birbirine hediye alıp vermeye başladı. Ben de arkadaşlarıma, eşime, evladıma hediyelerini aldım. Fakat bu sene Van'da yaşayan bin çocuğumuza hediye yollamak istedim. Çocuklar hediyelerinizi, değerli dostum Van Emniyet Müdürü Suat Ekici ağabeyinize yolluyorum. O sizlere iletecek. Soğuk kış günlerinde giymeleri için onlara bu paltoları yolluyorum. Malum soğuk bir memleket. Giydikçe Şahan ağabeylerini hatırlasınlar, yeni yılları güzel geçsin. Ülkemizin de yeni yılı güzel geçsin inşallah. 2017 tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Hepinizi çok seviyorum, yeni yılınızı kutluyorum."
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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