Şahan Gökbakar’dan alkışlanacak bir hareket daha... Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla bilinen komedyen, yeni yılda sadece ailesini değil Vanlı minikleri de unutmadı. Gökbakar, kış şartlarının zorlu geçtiği şehre öğrenciler için tam bin adet hediye palto yolladı...
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar,kalbinin büyüklüğünü bir kez dahakonuşturdu... Komedyen, yılbaşındasadece oğlu Deniz Efe ve eşi SelinGökbakar olmak üzere tüm sevdiklerinideğil Van'daki öğrencileri de unutmadı...Şahan Gökbakar, dün sosyal medyadanpaylaştığı videoyla Van'daki minikleretam bin adet mont yolladığını açıkladı.Komedyen, diğer ünlülere de örnek olmasıamacıyla yayınladığı videosunda da şu mesajıverdi: "Yeni yıla sayılı günler kala herkesbirbirine hediye alıp vermeye başladı. Ben dearkadaşlarıma, eşime, evladıma hediyelerinialdım. Fakat bu sene Van'da yaşayan binçocuğumuza hediye yollamak istedim.Çocuklar hediyelerinizi, değerli dostum VanEmniyet Müdürü Suat Ekici ağabeyinizeyolluyorum. O sizlere iletecek. Soğuk kışgünlerinde giymeleri için onlara bu paltolarıyolluyorum. Malum soğuk bir memleket.Giydikçe Şahan ağabeylerini hatırlasınlar,yeni yılları güzel geçsin. Ülkemizin deyeni yılı güzel geçsin inşallah. 2017 tümTürkiye'ye hayırlı olsun. Hepinizi çokseviyorum, yeni yılınızı kutluyorum."
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