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Bali’de aşk başkadır

ile manken aşkı Dila Tarkan, herkesi kıskandıran bir yeni yıl tatiline çıktı. Genç çift, gittikleri Bali’de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor

Bali’de aşk başkadır
Sempatik sunucu Eser Yenenler ve model sevgilisi Dila Tarkan, İstanbul karın etkisi altına girmişken şimdilerde yaklaşık 30 derece olan Bali'ye gitti... Genç çift, önceki gün Endonezya'ya gitmek üzere geldikleri Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. , havalimanında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yenenler, "Soğuktan kaçıp Bali'ye gidiyoruz. Kış şartlarında farklı bir tatil deneyimi olacak" dedi. Dila Tarkan ise havalimanında konuşmak yerine Bali'ye gider gitmez tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı tercih etti. Güzel model ile Yenenler'in egzotik adada çektirdikleri fotoğrafları herkesi kıskandırdı.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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