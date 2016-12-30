Bali’de aşk başkadır

Sempatik sunucu Eser Yenenlerve model sevgilisi Dila Tarkan, İstanbulkarın etkisi altına girmişken şimdilerdeyaklaşık 30 derece olan Bali'ye gitti...Genç çift, önceki gün Endonezya'ya gitmeküzere geldikleri Atatürk Havalimanı'ndagörüntülendi. Eser Yenenler, havalimanındahayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Yenenler, "Soğuktan kaçıp Bali'yegidiyoruz. Kış şartlarında farklı birtatil deneyimi olacak" dedi. Dila Tarkanise havalimanında konuşmak yerineBali'ye gider gitmez tatil fotoğraflarınısosyal medyada paylaşmayı tercih etti.Güzel model ile Yenenler'in egzotik adadaçektirdikleri fotoğrafları herkesi kıskandırdı.
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