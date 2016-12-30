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3. kez gelin oldu

3. kez gelin oldu
Ünlü popçu Işın Karaca, uzun süredir birlikte olduğu Tuğrul Odabaş ile önceki akşam Kartal'daki bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. 43 yaşında 3. kez nikah masasına oturan Karaca, imzanın ardından "Ben artık Işın Karaca Odabaş oldum" dedi. "Bize cam serada yaşayanlar laf atmasın, biz çok mutluyuz" diyerek sözlerine devam eden ünlü popçu, "Uzun yıllardır evli gibiydik ve olması gerekiyordu oldu" diyerek de kendisini eleştirenlere sitem etti.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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