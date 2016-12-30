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2 milyonluk

Ceyda Sabah’ın, ’a açtığı davasında taraflar ilk adımı attı. 2 milyon lira tazminat isteyen eski Türkiye 2’nci güzeli, “Boşanmakta kesin kararlıyım” dedi

2 milyonluk boşanma
Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ile eski Türkiye 2'nci güzeli eşi Ceyda Sabah'ın İstanbul 16.Aile Mahkemesi'nde görülen davası, dün İstanbul 10 Aile Mahkemesi'nde görüldü. İkilinin duruşmayı beklerken salonun önünde ayrı ayrı köşelerde oturdukları ve birbirleriyle konuşmadıkları gözlendi. 40 dakika süren duruşmanın ardından taraflar salondan ayrı ayrı çıktı. Duruşma Nisan ayına ertelendi. Basın mensuplarına açıklama yapan Ceyda Sabah, "Belki anlaşarak 10-15 gün içinde ayrılma durumu olabilir. Eğer olmadığı takdirde zaten gerekli açıklamayı yaparım. Bu duruşmada da bizim sunduğumuz delillere bakıldı. Coşkun Bey'in banka hesaplarının incelenmesine karar verildi. Barışmak tarafı değilim. Boşanmakta kesin kararlıyım" dedi. Gazeteciler ardından 'a, "Coşkun Bey anlaşma durumunuz varmış" diye sordu. Sabah da, "Öyle mi diyor? Affetmeyeceğim falan filan öyle bir şey dedi mi?" sorusuna basın mensupları da 'Hayır öyle bir şey demedi' diye karşılık verdi. Ünlü sanatçı daha sonra "Hiçbir açıklama yapmak istemiyorum" diyerek avukatla oradan ayrıldı. Çekişmeli olarak süren davaya bakan Aile Mahkemesi'nin hakimi, Coşkun Sabah'ın avukatı Burhan Ateş'in üniversite arkadaşı çıkması üzerine davadan çekildi. Avukat Ateş de haberi olmadan Sabah'ın yeni bir avukat tutması üzerine davadan çekildiğini bildirdi.

ALİ OKTAY
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 00:57
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