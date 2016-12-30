2 milyonluk boşanma

Ünlü sanatçı CoşkunSabah ile eski Türkiye 2'ncigüzeli eşi Ceyda Sabah'ınİstanbul 16.Aile Mahkemesi'ndegörülen boşanma davası, dünİstanbul 10 Aile Mahkemesi'ndegörüldü. İkilinin duruşmayıbeklerken salonun önünde ayrı ayrıköşelerde oturdukları ve birbirleriylekonuşmadıkları gözlendi. 40 dakika sürenduruşmanın ardından taraflar salondan ayrıayrı çıktı. Duruşma Nisan ayına ertelendi.Basın mensuplarına açıklama yapanCeyda Sabah, "Belki anlaşarak 10-15gün içinde ayrılma durumu olabilir.Eğer olmadığı takdirde zaten gerekliaçıklamayı yaparım. Bu duruşmadada bizim sunduğumuz delillerebakıldı. Coşkun Bey'in bankahesaplarının incelenmesine kararverildi. Barışmak tarafı değilim.Boşanmakta kesin kararlıyım" dedi.Gazeteciler ardından Coşkun Sabah'a,"Coşkun Bey anlaşma durumunuzvarmış" diye sordu. Sabah da, "Öylemi diyor? Affetmeyeceğim falanfilan öyle bir şey dedi mi?" sorusunabasın mensupları da 'Hayır öyle birşey demedi' diye karşılık verdi. Ünlüsanatçı daha sonra "Hiçbir açıklamayapmak istemiyorum" diyerek avukatlaoradan ayrıldı. Çekişmeli olarak sürendavaya bakan Aile Mahkemesi'nin hakimi,Coşkun Sabah'ın avukatı Burhan Ateş'inüniversite arkadaşı çıkması üzerinedavadan çekildi. Avukat Ateş de haberiolmadan Sabah'ın yeni bir avukat tutmasıüzerine davadan çekildiğini bildirdi.
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