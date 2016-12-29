Yok böyle intikam

Cezayir asıllı Fransız futbolcu Samir Nasri, eski sevgilisinin intikamıyla şoka uğradı! Futbolcunun eski sevgilisi Anara Atanes, Nasri'nin kendisini aldattığını öğrendi. İntikam almak için de ilginç bir yöntem denedi. Futbolcunun Twitter hesabını hackleyen genç manken, Nasri'nin ağzından yaşadığı gizli ilişkileri anlattı. Çok geçmeden olaya müdahale edildi. Drip Doctors isimli Twitter hesabından Nasri'nin hesabının çalındığı açıklandı. Hesabını geri alan futbolcu ise tüm tweetleri sildi.