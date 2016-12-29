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Yılın son sürprizi

Yılın son sürprizi
Başarılı şarkıcı Fettah Can'ın kendi gibi popçu eşi Cansu Kurtçu, yılın son sürprizini yaptı. Yeni şarkısı 'Deligül'ü beğeniye sunan Kurtçu'ya parçada yakın dostu Berkay eşlik etti. Sözleri 'nun kendisine ait olan şarkının bestesi ise yine Kurtçu ve müzisyen eşi Fettah Can imzalı...
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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