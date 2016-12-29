Kerem Bürsin, atv’nin yeni dizisi ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’teki rolü için sıkı bir eğitim gördü. ABD’de 3 buçuk ay boks dersi alan Bürsin, kampa Türkiye’de devam edip kendini Rocky’nin müzikleriyle motive etti...
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, başrollerini Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'la paylaştığı atv'nin merakla beklenen dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' için adeta 'Rocky' gibi çalıştı... Dizide yük gemilerinde çalışan ve dövüş sporlarıyla ilgilenen Ali Smith karakterine hayat verecek olan Bürsin, yaz aylarında gittiği ABD'de İngiliz boksör Tony Jeffries'ten 3 buçuk ay eğitim aldı. Günde 10 saat ringde ter döken ünlü oyuncu, rolüne mental olarak da hazırlanmak için elinden geleni yaptı. Dünyaca ünlü boksörün tecrübelerini dinleyen oyuncu, boksörün Kaliforniya'daki Box'N Burn Boxing Fitness Salonu'nda çalışmalarına devam etti. Sabahları salonu açıp akşamları da kapatan Bürsin, çekirge misali antrenman yaptığıalanın da temizliğini gerçekleştirdi. Rolüne en iyi şekilde hazırlanmak için varını yoğunu ortaya koyan yakışıklı oyuncu, ABD'deki antrenmanlarına Teksas'ta devam etti.
'YILDIRIM' GİBİ DESTEK
Bürsin, kamyon tekerleriyle yaptığıantrenmanlarda gücüne güç katarken çalışmalarıesnasında dinlediği Rocky'nin müzikleriyle dekendini motive etti. Dizi çekimlerinin başlamasıylaTürkiye'ye gelen Bürsin, antrenmanlarını Türkboksör Avni Yıldırım'la sürdürdü. Profesyonelboksörlere taş çıkaran Bürsin'in bu süreçte sıkı birdiyet programı uygulayıp protein ağırlıklı beslendiğiöğrenildi. Kerem Bürsin'in 'Bu Şehir ArkandanGelecek' dizisindeki hazırlanma süreci ise yakışıklıoyuncu için "Turkish Rocky" benzetmesi yaptırdı...
Türkiye'deki antrenmanlarını'Bujin' isimli ve birçok ünlününde gittiği salonda yapan29 yaşındaki Bürsin, yoğunsporun meyvesini aldı ve bukaslı görüntüye ulaştı.
Ünlü oyuncu, ABD'de3 buçuk ay dünyaca ünlüboksör Tony Jeffries'teneğitim aldı.
Bürsin'inboks eğitimikonusundakidiğer en büyükdestekçisi iseTürk boksörAvni Yıldırım.
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Rocky benzetmesi yakışır başka insanlarımızda var. Sevgili kerem bursini rockye benzetemedim.
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