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Turkish Rocky!

Kerem Bürsin, atv’nin yeni dizisi ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’teki rolü için sıkı bir eğitim gördü. ABD’de 3 buçuk ay boks dersi alan Bürsin, kampa Türkiye’de devam edip kendini Rocky’nin müzikleriyle motive etti...

Turkish Rocky!
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, başrollerini Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'la paylaştığı atv'nin merakla beklenen dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' için adeta 'Rocky' gibi çalıştı... Dizide yük gemilerinde çalışan ve dövüş sporlarıyla ilgilenen Ali Smith karakterine hayat verecek olan Bürsin, yaz aylarında gittiği ABD'de İngiliz boksör Tony Jeffries'ten 3 buçuk ay eğitim aldı. Günde 10 saat ringde ter döken ünlü oyuncu, rolüne mental olarak da hazırlanmak için elinden geleni yaptı. Dünyaca ünlü boksörün tecrübelerini dinleyen oyuncu, boksörün Kaliforniya'daki Box 'N Burn Boxing Fitness Salonu'nda çalışmalarına devam etti. Sabahları salonu açıp akşamları da kapatan Bürsin, çekirge misali antrenman yaptığı alanın da temizliğini gerçekleştirdi. Rolüne en iyi şekilde hazırlanmak için varını yoğunu ortaya koyan yakışıklı oyuncu, ABD'deki antrenmanlarına Teksas'ta devam etti.

'YILDIRIM' GİBİ DESTEK
Bürsin, kamyon tekerleriyle yaptığı antrenmanlarda gücüne güç katarken çalışmaları esnasında dinlediği Rocky'nin müzikleriyle de kendini motive etti. Dizi çekimlerinin başlamasıyla Türkiye'ye gelen Bürsin, antrenmanlarını Türk boksör Avni Yıldırım'la sürdürdü. Profesyonel boksörlere taş çıkaran Bürsin'in bu süreçte sıkı bir diyet programı uygulayıp protein ağırlıklı beslendiği öğrenildi. Kerem Bürsin'in 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisindeki hazırlanma süreci ise yakışıklı oyuncu için "Turkish Rocky" benzetmesi yaptırdı...


Türkiye'deki antrenmanlarını 'Bujin' isimli ve birçok ünlünün de gittiği salonda yapan 29 yaşındaki Bürsin, yoğun sporun meyvesini aldı ve bu kaslı görüntüye ulaştı.


Ünlü oyuncu, ABD'de 3 buçuk ay dünyaca ünlü boksör Tony Jeffries'ten eğitim aldı.


Bürsin'in boks eğitimi konusundaki diğer en büyük destekçisi ise Türk boksör Avni Yıldırım.

ÖZGE GÜRCAN
Etiketler:
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Rocky benzetmesi yakışır başka insanlarımızda var. Sevgili kerem bursini rockye benzetemedim.

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cevapla 29.12.2016 15:52
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