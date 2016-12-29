Rutin alışveriş

Oyuncu çift Aslı Orcan ile Yetkin Dikinciler, önceki akşam Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Dikinciler, muhabirlerin "Yeni yıl alışverişi mi yaptınız?" sorusuna "Rutin alışverişimiz. Bize yeni yıl yok. Yılbaşı akşamı çalışıyoruz" diye cevap verdi. İkili, muhabirlere "İyi yıllar" dileyerek evlerinin yolunu tuttu.