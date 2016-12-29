Kubat’tan yeni yıla özel

Türkülerin başarılı ismi Kubat, bu yılbaşı gecesi Portaxe'de sahne alarak hayranlarına yeni yıl coşkusunu yaşatacak. Eğlence, ünlü sanatçının birbirinden güzel parçalarından oluşan konserinin yanı sıra DJ ve oryantal ile de katlanacak.