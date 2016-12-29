Yol Durumu
  1. 2016’yı zirvede bitirdi
  2. Turkish Rocky!

’tan yeni yıla özel

Kubat’tan yeni yıla özel
Türkülerin başarılı ismi Kubat, bu yılbaşı gecesi Portaxe'de sahne alarak hayranlarına yeni yıl coşkusunu yaşatacak. Eğlence, ünlü sanatçının birbirinden güzel parçalarından oluşan konserinin yanı sıra DJ ve oryantal ile de katlanacak.
Etiketler:
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar