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Kız isteme provası

Kız isteme provası
Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in rol aldığı ve 6 Ocak 2017'de vizyona girecek olan 'Çalgı Çengi İkimiz', hem güldürecek hem de seyirciye romantik anlar yaşatacak. Filmde Salih'e hayat veren Cemcir'in kız isteme töreni renkli anlara sahne oldu. ise "Evlenme prosedürleri zormuş bana da deneme oldu" dedi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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