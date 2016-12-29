Kalabalık kaçırdı

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay'la eşi Kerimcan Kamal, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Yıl sonu indirimleri dolayısıyla dolup taşan mağazaların vitrinlerini incelemekle yetinen ikili, bir restoranda yemek yedi. Ünlü çift, daha sonra alışveriş merkezinin sinema katına çıkıp bilim kurgu türündeki 'Arrival' filmini izledi.