İşkence evi!

'İHANET KESİNLİKLE YOK'
Aslıhan Doğan, şu sözleriyle İspanya'da birlikte yaşadığı Arda'nın yaşantısından artık bıktığını ilan etti: "Arda'yla 10 yıldır tanışıyoruz ve bu arkadaşlığımız zamanla aşka dönüşmüştü. Birbirimizi gerçekten seviyorduk; fakat Arda'nın İspanya'da olması ve oradaki ev ortamı bana çok fazla uymadı. Çok bunaldığım günler ve zamanlar oldu. Ortak bir ev hayatında buluşamayınca biz de ilişkimize zor da olsa son verdik. İhanet ise asla yok."
'BENİ GÖRÜNCE KAÇTI'
Doğan, eski aşkının sık sık adının anıldığı Ebru Şallı ve Didem Soydan'la ilgili yöneltilen sorular karşısında ise bir anda buz kesti. Sosyetik güzel, "Bu isimlerin ilişkimizin bitmesiyle yakından veya uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı ne de Didem Soydan ilişkimin bitmesine sebep olacak kadınlar değil" dedi. Doğan, geçtiğimiz günlerde bir mekanda Turan'la pişti olunca oradan ayrıldığı yönündeki haberlere ise "Ben Arda'dan önce mekandaydım. Kendisi beni gördü ve asıl o mekanı terk etti" diyerek açıklık getirdi.
İspanya'daki villasında sık sık Türk arkadaşlarını ağırlayan Turan, kardeşi ve dostlarıyla gece geç saatlere dek tavla ve PlayStation turnuvaları düzenliyordu.
NE DİDEM NE EBRU
Arda Turan'la ilişkisinin ihanet yüzünden bitmediğinin altını çizen sosyetik güzel, şu sözleriyle yıldız futbolcunun adının aşk haberlerine karıştığı iki ismi de adeta yerin dibine soktu: "Ne Ebru Şallı ne de Didem Soydan ilişkimin bitmesine sebep olacak kadınlar değil!"
ARDA OTEL
"Arda'nın İspanya'daki ev ortamı bana çok uymadı" diyen Aslıhan Doğan, yıldız futbolcu antreman sonrası uyurken Turan'ın evinde arkadaşlarıyla eğlendiği anları sosyal medyada paylaşmıştı. Bunu görenler takipçileri de "Ev resmen otele dönmüş" diye yorum yapmıştı.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.