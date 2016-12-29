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evlendi

Işın Karaca evlendi
Ünlü şarkıcı , Tuğrul Odabaş ile dünya evine girdi. Kartal Titanik Otel'de yapılan düğüne çok sayıda davetli katıldı. 3. kez evlenmesine rağmen ilk günkü heyecanını yaşayan Karaca yerinde duramadı. Basın mensuplarına "Artık ben Işın Karaca Odabaş oldum" diyen sanatçı, yakın arkadaşı Demet Akalan'ın törene gelmediğini öğrenince morali bozuldu.

Doğan SAVAŞ
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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