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Her zaman şen şakrak

Her zaman şen şakrak
Şu sıralar doğacak bebeklerinin heyecanını yaşayan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Oyuncu çift, yılbaşı öncesinde sevdiklerine hediye alışverişi yaptı. Sempatik ikili, objektifleri her zamanki gibi güler yüzlü halleriyle selamlarken hayranlarının da fotoğraf isteklerini geri çevirmedi...
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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