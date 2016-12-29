Her zaman şen şakrak

Şu sıralar doğacak bebeklerinin heyecanını yaşayan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Oyuncu çift, yılbaşı öncesinde sevdiklerine hediye alışverişi yaptı. Sempatik ikili, objektifleri her zamanki gibi güler yüzlü halleriyle selamlarken hayranlarının da fotoğraf isteklerini geri çevirmedi...