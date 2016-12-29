Güzel sunucu EceErken, önceki gün oğluEymen'le Akmerkez'deobjektiflere takıldı. 1 buçukyaşındaki oğluna vitaminalmak için eczaneyeuğrayan Erken, gazetecilerleayaküstü sohbet etti. Sunucu,yeni yılda ne yapacağınısoran gazetecilere verdiğiyanıtla herkesi güldürdü.
Yeni yıla yakın dostuAlişan'ın sahne alacağıKıbrıs'ta gireceğinidile getiren Ece Erken,"Hayaller Tarkan,gerçekler Alişan" dedi.Erken'in bu esprisine yakındostundan nasıl bir yanıtgeleceği ise merak konusu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.