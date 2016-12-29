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Hayaller Tarkan gerçekler Alişan

Yeni yıla Alişan’ı Kıbrıs’ta dinleyerek gireceğini söyleyen , hayalinde ise Megastar konseri olduğunu söyledi

Hayaller Tarkan gerçekler Alişan
Güzel sunucu Ece Erken, önceki gün oğlu Eymen'le Akmerkez'de objektiflere takıldı. 1 buçuk yaşındaki oğluna vitamin almak için eczaneye uğrayan Erken, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Sunucu, yeni yılda ne yapacağını soran gazetecilere verdiği yanıtla herkesi güldürdü.

Yeni yıla yakın dostu Alişan'ın sahne alacağı Kıbrıs'ta gireceğini dile getiren , "Hayaller Tarkan, gerçekler Alişan" dedi. Erken'in bu esprisine yakın dostundan nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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