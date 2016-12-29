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Haberli poz

Haberli poz
Mehmet Turgut'un 'Haberim Yokmuş Gibi Çek' adlı programının yeni bölümüne önceki gün Alper Kul konuk oldu. İnternet üzerinden yayınlanan programda Kul, balerin Elif Korkmaz'la Turgut'un objektifine poz verdi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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