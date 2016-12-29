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Begüm’ün alışveriş şıklığı

Begüm’ün alışveriş şıklığı
Güzel oyuncu Begüm Kütük, geçtiğimiz gün Kanyon'da objektiflere takıldı. Renkli paltosu, özenli saçı ve makyajıyla şıklığını gözler önüne seren oyuncu, öncelikle Harvey Nichols mağazasına uğradı. Kütük, buradan sevdikleri çin yeni yıl alışverişi yaptı.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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