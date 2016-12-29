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rekoru

Afiş rekoru
Yılbaşında İstanbullu eğlence severlerle buluşacak olan Sibel Can ile Murat Dalkılıç, WOW İstanbul Hotels & Convention'daki konseriyle her konuda iddialı... Bon Production organizasyonuyla gerçekleşecek konserin reklamlarında bir rekora imza atıldı.

İstanbul'un caddeleri, 7 bin 985 metrekarelik dev billboardlar ile süslendi. Tanıtım için 10 bina konser afişleriyle kaplanırken ayrıca 7 bin billboard ve bin adet megalight da kullanıldı.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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