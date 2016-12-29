Afiş rekoru

Yılbaşında İstanbullu eğlence severlerle buluşacak olan Sibel Can ile MuratDalkılıç, WOW İstanbul Hotels & Convention'daki konseriyle her konudaiddialı... Bon Production organizasyonuyla gerçekleşecek konserin reklamlarında birrekora imza atıldı.
İstanbul'un caddeleri, 7 bin 985metrekarelik devbillboardlar ile süslendi. Tanıtım için 10 bina konserafişleriyle kaplanırken ayrıca 7 bin billboard ve bin adet megalight da kullanıldı.
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