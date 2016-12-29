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Adamlık renkle olmaz

Adamlık renkle olmaz
Geçtiğimiz günlerde oğlu Engincan'la çıktığı alışveriş turunda renkli pantolonuyla objektiflere takılan Hakan Ural, kendisini eleştirenlere cevap verdi. Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen yakışıklı oyuncu, "Adamlık renkle olmaz. Çevremizde koyu renk giyen çok sayıda soytarı var" dedi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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