2016’yı zirvede bitirdi

Salı akşamları milyonları atv'yekilitleyen 'Eşkıya Dünyaya HükümdarOlmaz', tüm yılki başarısını önceki akşamyayınlanan 2016'nın son bölümünde degösterdi. Zirvedeki yerini sabitleyen dizi,yine en çok izlenen yapım oldu. Fenomendizi Tüm Kişiler'de 10.46 izlenmeoranı ve 23.14 izlenme payı alarak 100program arasında birinci oldu.
Başrollerini Oktay Kaynarca,Deniz Çakır ve Sanem Çelik'inpaylaştığı dizi iddiasını 2017'ye de taşıdı.Reyting şampiyonu diziye Suzi adındakiyetenekli bir ajan karakteriyle dahil olanMeryem Uzerli de seyircilerden tamnot aldı. 'Eşkıya Dünyaya HükümdarOlmaz, Twitter Türkiye'de de en çokkonuşulan konuların zirvesine yerleşti.
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