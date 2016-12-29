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2016’yı zirvede bitirdi

2016’yı zirvede bitirdi
Salı akşamları milyonları atv'ye kilitleyen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm yılki başarısını önceki akşam yayınlanan 2016'nın son bölümünde de gösterdi. Zirvedeki yerini sabitleyen dizi, yine en çok izlenen yapım oldu. Fenomen dizi Tüm Kişiler'de 10.46 izlenme oranı ve 23.14 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Sanem Çelik'in paylaştığı dizi iddiasını 2017'ye de taşıdı. Reyting şampiyonu diziye Suzi adındaki yetenekli bir ajan karakteriyle dahil olan Meryem Uzerli de seyircilerden tam not aldı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Twitter Türkiye'de de en çok konuşulan konuların zirvesine yerleşti.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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