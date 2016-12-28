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Zorba’da kutlama

Zorba’da kutlama
Funda Arar, 12 yıllık eşi Febyo Taşel'in 43. doğum günü için önceki akşam Gayrettepe'deki Zorba Taverna'da özel bir parti verdi. İkili, gitar şeklindeki pastayla poz verirken "Bu gece bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz" dedi. ve Febyo Taşyel, dostlarıyla sirtaki yapıp Gülnur'un şarkıları eşliğinde de keyifli zamanlar geçirdi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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