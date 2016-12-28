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Sinem'in poz arkadaşı

Sinemin poz arkadaşı
Yeni yılı eşi Kenan İmirzalıoğlu ile Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in düğünü dolayısıyla İtalya'da karşılayacak olan Sinem Kobal, önceki gün köpeğiyle yürüyüş yaptı. İmirzalıoğlu'nun kendisine doğum günü hediyesi olan Pug cinsi köpeğiyle eşinin objektifine de poz veren güzel oyuncunun, bu fotoğrafı binlerce beğeni aldı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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