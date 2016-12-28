Sid çılgınlığı

Pop müziğin genç yıldızı Elif Kaya, önceki gün Akmerkez'de yılbaşı alışverişine çıktı. AVM'nin altını üstüne getiren Kaya, bir ara Buz Devri karakterleri Sid ve Scrat'la da poz verdi. Yeni yılda yepyeni projelerle hayranlarının karşısına çıkacağını söyleyen şarkıcı, "Koşar adımlarla zirveye doğru yol alıyorum" dedi.