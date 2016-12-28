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Reklamlar sona erdi!

Reklamlar sona erdi!
Geçtiğimiz akşam bir mekanda pişti olduğu Arda Turan'ın kendisine selam dahi vermemesiyle gerilen Ebru Şallı, önceki akşam Bebek'teydi. Güzel sunucunun yüzü Arda ile ilgili sorular karşısında asıldı. Şallı'nın bu hareketi ise "Yıldız futbolcu sayesinde yaptığı reklamlar bitti" dedirtti!

Şallı, ve sayesinde çok konuşulan bir isim haline geldi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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