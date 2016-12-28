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Önce vatan

Önce vatan
Yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Atakan Koru'yla 35. yaşını kutlamak için geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Azra Akın, önceki gün yurda döndü. Koru'yla ilişkisi evliliğe doğru giden güzel model, ABD tatilinde kafa dinlediğini söyledi. Türkiye'yi çok özlediğini söyleyen Akın, memleket hasretini şu sözlerle ifade etti:

"Her ne olursa olsun ülkem gibisi yok. Bu ülke insanları mutlu olmayı hak ediyor. Dilerim yeni yıl ülkemize barış getirir. Kısacası sevelim ki sevilelim…" Hollanda doğumlu ünlü manken, bu sözleriyle hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.

2017 BARIŞ GETİRSİN
, yeni yıl dileğini soran gazetecilere ise "Ben de herkes gibi kendimden önce bu ülkeye barış ve huzur gelmesini diliyorum" dedi.

AYDIN HAMZA
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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