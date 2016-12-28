Önce vatan

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu AtakanKoru'yla 35. yaşını kutlamak için geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Azra Akın, önceki gün yurda döndü. Koru'yla ilişkisi evliliğe doğru giden güzel model, ABD tatilinde kafa dinlediğini söyledi. Türkiye'yi çok özlediğini söyleyen Akın, memlekethasretini şu sözlerle ifade etti:
"Herne olursa olsunülkem gibisi yok.Bu ülke insanlarımutlu olmayı hakediyor. Dilerim yeni yıl ülkemize barış getirir. Kısacası sevelim ki sevilelim…" Hollanda doğumlu ünlü manken, bu sözleriyle hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.
2017BARIŞGETİRSİN Azra Akın, yeni yıl dileğini soran gazetecilere ise "Ben de herkes gibi kendimden önce bu ülkeye barış ve huzur gelmesini diliyorum" dedi.
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