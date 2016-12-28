Milyonlar Engin’i bekliyor

Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek, yeni yılın en iddialı dizisi olmaya aday 'Ölene Kadar' ile Ocak ayında atv ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Başrolü Fahriye Evcen ile paylaşan Akyürek'in uzun bir süre sonra ekrana dönüşü, sadece Türkiye değil Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar pek çok ülkede heyecan yarattı.



atv'nin yeni dizisi 'Ölene Kadar' ile ekrana dönecek olan Akyürek'in Ortadoğu, Balkanlar ve hatta Güney Amerika'da da geniş bir hayran kitlesi var.