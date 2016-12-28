Milyonlar Engin’i bekliyor

Yakışıklıoyuncu EnginAkyürek, yeniyılın en iddialıdizisi olmaya aday'Ölene Kadar'ile Ocak ayındaatv ekranlarındahayranlarıylabuluşacak.BaşrolüFahriye Evcenile paylaşanAkyürek'inuzun bir süresonra ekranadönüşü, sadeceTürkiye değilOrtadoğu'danBalkanlar'akadar pek çokülkede heyecanyarattı.
atv'nin yeni dizisi'Ölene Kadar' ileekrana dönecekolan Akyürek'inOrtadoğu, Balkanlarve hatta GüneyAmerika'da da genişbir hayrankitlesi var.
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