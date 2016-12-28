Hesabımız mahşere!

Erhan Çelik ayrılığının ardından yaylım ateşine tutulan Gülben Ergen için şimdi de Yeşim Salkım konuştu. Eski eşi Hakan Uzan’ın kendisini Ergen’le aldattığını söyleyen Salkım, ‘Hesabımız öbür dünyada görülecek’ dedi!
Gülben Ergen'e yaylımateşi... Geçtiğimiz haftalardahaber spikeri Erhan Çelik'le2 yıllık evliliğini bitiren Ergen'i ilkSeren Serengil topa tuttu. Ergen'inyıllar önce sevgilisini elinden aldığınısöyleyen Serengil, "Herkesinhayatına zehrini akıttın. Ozikirmatiğini hiç bırakma. Çünkübu ve öbür dünyada ihtiyacınolacak" diyerek şarkıcıya yüklendi.Şimdi ise devreye Yeşim Salkım girdi.
ESKİ ELTİSİ DE ÇIKIŞTI! Hakan Uzan'la evli olduğudönemde eşinin kendisini GülbenErgen'le aldattığını öne sürenSalkım, Renkli Sayfalar'da açtı ağzınıyumdu gözünü. Ünlü şarkıcı "Eskieşimin hayatına giren kimseyleadımın yana yana gelmesiniistemiyorum. Gülben Ergenile hesabımız öbür dünyadagörülecek" dedi. Salkım, yıllarönce Ergen'in programına nedenkatıldığını ise şöyle anlattı: "Sadecegözlerinin içine bakmak ve aradakifark ortaya çıksın diye gittim."
Ergen'e yüklenen bir diğer isimseeski eltisi Elif Erol Erdoğan'dı.Erdoğan, Twitter'da "Ömrün boyuncasevilmeyeceksin, nefret bile birsıfattır sana. Hiçbir şeysin, defolgit çöplüğüne ve kendini oradaakla, pakla, çöpsün çöp. Namusdenen bir şey vardır ve bazıinsanlar namussuzdur" diyeyazdı.
Elif Erol Erdoğan, GülbenErgen'in ezeli düşmanı Seren Serengiliçin de "Naif, efendi ve çok tatlıdır.Kendi gibi ruhu da güzel kadın..."mesajını yayınlayınca hedefindekiismin Ergen olduğu anlaşıldı.
1998-2001 yılları arasında Uzan'la evli kalan Salkım, Gülben Ergen için Mustafa Erdoğan'dan boşandığı dönemde şöyle demişti: "Canımı yakan her kadının bir gün evlenip evlat sahibi olup aldatılmasını diledim. Cennet, cehennem bu dünyada ve herkes ektiğini biçiyor."
Ergen, Salkım'ın sözlerinin hemen ardından şu imalı cümleyi kurdu: "Güzel günler bizi bekler. Az konuş, az ye."
Elif Erol Erdoğan, Mustafa ve Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Deniz ile evli.
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