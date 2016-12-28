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Hesabımız mahşere!

Erhan Çelik ayrılığının ardından yaylım ateşine tutulan için şimdi de konuştu. Eski eşi ’ın kendisini Ergen’le aldattığını söyleyen Salkım, ‘Hesabımız öbür dünyada görülecek’ dedi!

Hesabımız mahşere!
'e yaylım ateşi... Geçtiğimiz haftalarda haber spikeri Erhan Çelik'le 2 yıllık evliliğini bitiren Ergen'i ilk Seren Serengil topa tuttu. Ergen'in yıllar önce sevgilisini elinden aldığını söyleyen Serengil, "Herkesin hayatına zehrini akıttın. O zikirmatiğini hiç bırakma. Çünkü bu ve öbür dünyada ihtiyacın olacak" diyerek şarkıcıya yüklendi. Şimdi ise devreye Yeşim Salkım girdi.

ESKİ ELTİSİ DE ÇIKIŞTI!
Hakan Uzan'la evli olduğu dönemde eşinin kendisini Gülben Ergen'le aldattığını öne süren Salkım, Renkli Sayfalar'da açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü şarkıcı "Eski eşimin hayatına giren kimseyle adımın yana yana gelmesini istemiyorum. Gülben Ergen ile hesabımız öbür dünyada görülecek" dedi. Salkım, yıllar önce Ergen'in programına neden katıldığını ise şöyle anlattı: "Sadece gözlerinin içine bakmak ve aradaki fark ortaya çıksın diye gittim."

Ergen'e yüklenen bir diğer isimse eski eltisi Elif Erol Erdoğan'dı. Erdoğan, Twitter'da "Ömrün boyunca sevilmeyeceksin, nefret bile bir sıfattır sana. Hiçbir şeysin, defol git çöplüğüne ve kendini orada akla, pakla, çöpsün çöp. Namus denen bir şey vardır ve bazı insanlar namussuzdur" diye yazdı.

, Gülben Ergen'in ezeli düşmanı için de "Naif, efendi ve çok tatlıdır. Kendi gibi ruhu da güzel kadın..." mesajını yayınlayınca hedefindeki ismin Ergen olduğu anlaşıldı.




1998-2001 yılları arasında Uzan'la evli kalan Salkım, Gülben Ergen için Mustafa Erdoğan'dan boşandığı dönemde şöyle demişti: "Canımı yakan her kadının bir gün evlenip evlat sahibi olup aldatılmasını diledim. Cennet, cehennem bu dünyada ve herkes ektiğini biçiyor."



Ergen, Salkım'ın sözlerinin hemen ardından şu imalı cümleyi kurdu: "Güzel günler bizi bekler. Az konuş, az ye."



Elif Erol Erdoğan, Mustafa ve Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Deniz ile evli.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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