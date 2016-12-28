Gururla 22 yıl

Halkın ve haklının sesi olan Takvim, basın hayatında 22 yılı geride bıraktı. Özellikle son yıllarda okurlarından aldığı güçle parlayan bir yıldız haline gelen Takvim, büyük başarısını dün emeği geçen herkesle gururla kutladı
Türk basınının son dönemdeki en çok konuşulan ve en iddialı gazetesi Takvim, dün 22 yaşına basmanınhaklı gururunu yaşadı... Takvim; ses getiren manşetleri, olaylara farklı bakış açısı, haberleri sıradışı işleyiş biçimi, yenilikçi dili, dinamik içeriği, vurucu başlıkları, başarılı röportajları, güçlü yazarları ve cesur habercilik anlayışı ile özellikle son yıllarda ülkemiz gazeteciliğine damgasını vurdu. Takvim, en önemlisi de herkesimden okurun sesi olarak hiçbir baskıyaprim vermeden halkın ve haklının gazetesi olmayı başardı. Takvim'in 22 yaşını doldurması sebebiyle dün Turkuvaz Holding YönetimKurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak başta olmak üzere Genel Yayın YönetmenimizErgün Diler, Turkuvaz Medya Grubu yöneticileri ve tüm Takvim ekibi hep birlikte pasta kesti.
Albayrak, Takvim'in 22. yaşıyla ilgili "Takvim'in grubumuzun parlayan yıldızıhaline gelmesinde emeği geçen herkeseteşekkür ediyor, nice kuruluş yıldönümleriniyeni başarılara imza atarak hep birliktekutlamayı diliyorum" dedi. Ergün Diler ise pasta kesimi sonrası şöyle konuştu: "Takvim,her kesimden halkın gür sesi ve adeta soluğuolmuştur. Gazetenin başarısı, tüm mesaiarkadaşlarımın özverisi ve emeklerininsonucudur. Bu başarıyı, tempomuzuarttırarak daha da ileriye götüreceğiz."
TAM KADROPASTAKESİMİ Gazetemizin başarısında uzunyıllardır büyük payıolan usta yazarımızHakkı Yalçın, pastakesimi sırasında neşelianlar yaşanmasınasebep oldu. Ekonomiyeyön veren haberlerinmimarı Faruk Erdemile spor basınınınbaşarılı ismi TunçÖzgen de pastayıbirlikte kesti...
Ekonomi müdürümüz Faruk Erdem ile spor müdürümüz Tunç Özgen, pasta keserken başarılı ekiplerine teşekkür etti.
<
Takvim'in editörleri ile görsel kadrosu, pasta kesiminden önce hummalı bir çalışma içerisindeydi.
kalan karakter 1000
ERGÜN DİLER KAPTANLIĞINDA MÜTHİŞ BİR EKİP..ÇOK DAHA İYİLERİNİ YAPACAKTIR. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN..SİZİNLEYİZ
Bu çizgide; kendini aydın diyenleri aydınlatan, Türkiye için haber peşinde koşan, vatan hainlerine inat ecnebileriin oyunlarına çomak sokan, ilkeli bir gazete olarak yoluna devam etmesi dileğiyle mutlu yıllar TAKVİM. Biz sizi izlemeye/okumaya devam edeceğiz.
Değerli bir 22 yıl başarılarınız daim olsun insanlığımıza gerçek haberin adresi olmaya devam
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.