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Gururla 22 yıl

Halkın ve haklının sesi olan , basın hayatında 22 yılı geride bıraktı. Özellikle son yıllarda okurlarından aldığı güçle parlayan bir yıldız haline gelen Takvim, büyük başarısını dün emeği geçen herkesle gururla kutladı

Gururla 22 yıl
Türk basınının son dönemdeki en çok konuşulan ve en iddialı gazetesi , dün 22 yaşına basmanın haklı gururunu yaşadı... Takvim; ses getiren manşetleri, olaylara farklı bakış açısı, haberleri sıradışı işleyiş biçimi, yenilikçi dili, dinamik içeriği, vurucu başlıkları, başarılı röportajları, güçlü yazarları ve cesur habercilik anlayışı ile özellikle son yıllarda ülkemiz gazeteciliğine damgasını vurdu. Takvim, en önemlisi de her kesimden okurun sesi olarak hiçbir baskıya prim vermeden halkın ve haklının gazetesi olmayı başardı. Takvim'in 22 yaşını doldurması sebebiyle dün Turkuvaz Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak başta olmak üzere Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler, yöneticileri ve tüm Takvim ekibi hep birlikte pasta kesti.

Albayrak, Takvim'in 22. yaşıyla ilgili "Takvim'in grubumuzun parlayan yıldızı haline gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, nice kuruluş yıldönümlerini yeni başarılara imza atarak hep birlikte kutlamayı diliyorum" dedi. ise pasta kesimi sonrası şöyle konuştu: "Takvim, her kesimden halkın gür sesi ve adeta soluğu olmuştur. Gazetenin başarısı, tüm mesai arkadaşlarımın özverisi ve emeklerinin sonucudur. Bu başarıyı, tempomuzu arttırarak daha da ileriye götüreceğiz."



TAM KADRO PASTA KESİMİ
Gazetemizin başarısında uzun yıllardır büyük payı olan usta yazarımız Hakkı Yalçın, pasta kesimi sırasında neşeli anlar yaşanmasına sebep oldu. Ekonomiye yön veren haberlerin mimarı Faruk Erdem ile spor basınının başarılı ismi Tunç Özgen de pastayı birlikte kesti...



Ekonomi müdürümüz ile spor müdürümüz , pasta keserken başarılı ekiplerine teşekkür etti.

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Takvim'in editörleri ile görsel kadrosu, pasta kesiminden önce hummalı bir çalışma içerisindeydi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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EGEMEN EGEMEN

ERGÜN DİLER KAPTANLIĞINDA MÜTHİŞ BİR EKİP..ÇOK DAHA İYİLERİNİ YAPACAKTIR. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN..SİZİNLEYİZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 11:03
Mem Mem

Bu çizgide; kendini aydın diyenleri aydınlatan, Türkiye için haber peşinde koşan, vatan hainlerine inat ecnebileriin oyunlarına çomak sokan, ilkeli bir gazete olarak yoluna devam etmesi dileğiyle mutlu yıllar TAKVİM. Biz sizi izlemeye/okumaya devam edeceğiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:18
TUNCAY YILDIRIM TUNCAY YILDIRIM

Değerli bir 22 yıl başarılarınız daim olsun insanlığımıza gerçek haberin adresi olmaya devam

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:08
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