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Gişede hüsran

Gişede hüsran
Başrollerinde , Yasemin Allen ve İrem Sak'ın yer aldığı 'Dönerse Senindir' filmi gişede sınıfta kaldı. 23 Aralık'ta vizyona giren film, 3 günde sadece 142 bin kişi tarafından izlenerek beklentileri karşılamadı. Filmi, Boz'un popülaritesi de kurtaramadı. 'Dönerse Senindir', ünlü popçunun sevgilisi Aslı Enver ve Burak Özçivit'le bu yılın başında vizyona giren 'Kardeşim Benim' filminin ilk 3 günlük gişesinin gerisinde kaldı.

'Dönerse Senindir', Murat Boz'un 2014'teki ilk filmi 'Hadi İnşallah'ın ilk 3 günlük gişesini de geçemedi. 1 hafta önce vizyona giren Gupse Özay'ın 'Görümce' filmi de bu hafta sonu 152 bin 242 kişiyle Boz'un filmini geçti. in beklenen ilgiyi görmemesinde ise promosyon eksikliğinin payı olduğu söyleniyor...

MURAT BOZ'UN SİNEMA KARNESİ
Film Adı - Vizyon Tarihi - 3 Günlük Gişe
Dönerse Senindir.......23 Aralık 2016..... 142.352
Kardeşim Benim........15 Ocak 2016...... 403.841
Hadi İnşallah..............28 Kasım 2014.... 235.957
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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