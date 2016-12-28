Gişede hüsran

Başrollerinde Murat Boz,Yasemin Allen ve İrem Sak'ın yer aldığı'Dönerse Senindir' filmi gişede sınıftakaldı. 23 Aralık'ta vizyona giren film, 3günde sadece 142 bin kişi tarafındanizlenerek beklentileri karşılamadı. Filmi,Boz'un popülaritesi de kurtaramadı. 'DönerseSenindir', ünlü popçunun sevgilisi AslıEnver ve Burak Özçivit'le bu yılın başındavizyona giren 'Kardeşim Benim' filminin ilk3 günlük gişesinin gerisinde kaldı.
'Dönerse Senindir', Murat Boz'un2014'teki ilk filmi 'Hadi İnşallah'ın ilk 3günlük gişesini de geçemedi. 1 hafta öncevizyona giren Gupse Özay'ın 'Görümce'filmi de bu hafta sonu 152 bin 242 kişiyleBoz'un filmini geçti. 'Dönerse Senindir'inbeklenen ilgiyi görmemesinde ise promosyoneksikliğinin payı olduğu söyleniyor...
MURATBOZ'UNSİNEMAKARNESİ Film Adı - Vizyon Tarihi - 3 Günlük Gişe
Dönerse Senindir.......23 Aralık 2016..... 142.352
Kardeşim Benim........15 Ocak 2016...... 403.841
Hadi İnşallah..............28 Kasım 2014.... 235.957
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