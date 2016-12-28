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Elleri dolup taştı

Elleri dolup taştı
Mustafa Sandal'ın şarkıcı eşi Emina Sandal ve büyük oğlu Yaman, önceki gün Akmerkez'deydi. Elleri kolları alışveriş torbalarıyla dolu olan güzel şarkıcı, eşiyle yeni bir albüm için stüdyoya kapandığını söyledi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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