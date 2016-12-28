Yol Durumu
  1. Hesabımız mahşere!
  2. Zorba’da kutlama

Bennu artık Balili oldu!

Bennu artık Balili oldu!
Bir süre önce 4 oğluyla Endonezya'nın gözde adası Bali'ye yerleşen Bennu Gerede, ada yaşamına kısa sürede uyum sağladı. Gerede, önceki gün büyük bir kısmı Hindu inancına mensup olan ada halkıyla Tirta Empul Tapınağı'nda gerçekleştirilen ritüele katıldı.

Tapınaktaki 12 çeşmeden akan suyla yıkanan , bu anlarını "İnanılmaz bir gün, kutsal sularda arınmak…" notuyla paylaştı. Sosyetik fotoğrafçı küçük oğluyla filleri de sevdi.



Önce tapınakta yıkanan Gerede, ardından küçük oğluyla fillerle böyle hatıra pozu verdi.
Etiketler: ,
  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar