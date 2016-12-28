Bennu artık Balili oldu!

Bir süre önce 4 oğluyla Endonezya'nın gözde adası Bali'ye yerleşen Bennu Gerede, ada yaşamına kısa sürede uyum sağladı. Gerede, önceki gün büyük bir kısmı Hindu inancınamensup olan ada halkıyla Tirta EmpulTapınağı'nda gerçekleştirilen ritüele katıldı.
Tapınaktaki 12 çeşmeden akan suyla yıkanan Bennu Gerede, bu anlarını "İnanılmaz birgün, kutsal sulardaarınmak…" notuyla paylaştı. Sosyetik fotoğrafçı küçük oğluyla filleri de sevdi.
Önce tapınakta yıkanan Gerede, ardından küçük oğluyla fillerle böyle hatıra pozu verdi.
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