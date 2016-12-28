750 bin lirayı reddetti

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Aşk veMavi'de Ali karakterine can veren Emrah Erdoğan,bu yılbaşı sahne alması için kendisine yapılan rekorteklifi elinin tersiyle itti. Asya'dan Arap ülkelerine,Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar geniş birhayran kitlesine sahip olan sanatçı, 31 Aralık gecesiÖzbekistan'daki bir otelde sahne alması karşılığındateklif edilen 750 bin liralık ücreti reddetti.
Dizi çekimleri için Kapadokya'ya yerleşenEmrah, bu yılbaşını sahnede değil ailesiyle birliktegeçirecek. 2017'yi kızlarına hamile olan eşi SibelErdoğan, 2 yaşındaki oğlu Elyesa ve annesi AytenErdoğan'la Kapadokya'da karşılayacak olan ünlüsanatçı, kendisine teklif edilen rekor ücretle yılbaşıgecesi bir TV kanalındaki konser için 600 bin liraya elsıkışan Tarkan'ı bile geride bırakmış oldu.
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