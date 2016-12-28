750 bin lirayı reddetti

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Aşk ve Mavi'de Ali karakterine can veren Emrah Erdoğan, bu yılbaşı sahne alması için kendisine yapılan rekor teklifi elinin tersiyle itti. Asya'dan Arap ülkelerine, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, 31 Aralık gecesi Özbekistan'daki bir otelde sahne alması karşılığında teklif edilen 750 bin liralık ücreti reddetti.



Dizi çekimleri için Kapadokya'ya yerleşen Emrah, bu yılbaşını sahnede değil ailesiyle birlikte geçirecek. 2017'yi kızlarına hamile olan eşi Sibel Erdoğan, 2 yaşındaki oğlu Elyesa ve annesi Ayten Erdoğan'la Kapadokya'da karşılayacak olan ünlü sanatçı, kendisine teklif edilen rekor ücretle yılbaşı gecesi bir TV kanalındaki konser için 600 bin liraya el sıkışan Tarkan'ı bile geride bırakmış oldu.



DOĞAN SAVAŞ