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2017 huzur ve barış getirsin

2017 huzur ve barış getirsin
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem Çakırbeyli karakteriyle ekrana gelen Deniz Çakır, önceki gün Akmerkez'deydi. Duru güzelliğiyle objektiflere yansıyan oyuncu, yeni yıl alışverişi yaptı. Çakır, yeni yılla ilgili de "2017'nin ülkemize, dünyaya huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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