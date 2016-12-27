Üzgünüz Hadise

Sosyetik playboy, 23 yaşında ve gazetecilik mezunu olan Bulgar güzelden çok etkilenmiş. sosye tikler kebap yaptı 1 aydır Hadise ile görüşen Hakan Sabancı, çapkınlıkta sınırları aştı... Genç playboyun Kasım’dan beri İngiltere’de tanıştığı 23 yaşındaki güzel Margo Cooper ile flört ettiği ortaya çıktı!
Hakan Sabancı'ya durmak yok!.. Sosyetik güzel AslışahAlkoçlar'la 1 yıllık ilişkisini Ekim ayında bitirdikten sonraZehra Kavas adlı bir kızla kaçamak yapan Sabancı'nın buolaydan kısa bir süre sonra da Didem Soydan'la yakınlaştığıöne sürüldü. 25 yaşındaki çapkın işadamının en çokkonuşulan kaçamağı ise geçtiğimiz günlerdeHadise'yle oldu. Herkes Sabancı'nınkendisinden 7 yaş büyük şarkıcıylabirlikte olup olmadığını merak ederkengenç işadamının aslında yabancı birgüzelle yakınlaştığı ortaya çıktı.
POPÇUYA KÖTÜ HABER! Hakan Sabancı'nın instagram'da da takipleştiği Top Model of the World2016 birincisi Margo Cooper ile bir süredir samimiyeti ilerlettiği öğrenildi. 23 yaşındakiBulgar güzel, Sabancı'yla geçen ay İngiltere'de tanıştı. Margo Cooper'la Hakan Sabancı, birkaç hafta önce genç işadamının Beşiktaş maçı için gittiği Ukrayna'da da bir araya geldi… Bulgar güzel ile yeni tatil planları yapan Hakan Sabancı'nın ortaya çıkan çapkınlığı üzerine ise gözler genç işadamıyla güzel bir beraberlik hayalikuran Hadise'ye çevrildi...
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