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Sosyetikler kebap yaptı

Sosyetikler kebap yaptı
Ayşe Boyner Noel'i esprili bir yaklaşımla kutladı. Önceki akşam evde çiğköfte partisi düzenleyen Boyner, misafirlerini özel olarak kurduğu şık sofrada ağırladı. Konuklarına kebap ve çiğköfte ikram eden , bu anları 'Merry çiğköfte' notuyla instagram'da paylaştı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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