Sosyal ağa

Ali Ağaoğlu, kızı Sena’yı evlendirdi. Gecede en dikkat çeken detay, kızının giydiği 37 kiloluk gelinlik olurken, ünlü işadamı damadına da 8 milyon dolarlık köşk hediye etti. Sosyal medya yıkıldı. Kullanıcılar birbirinden ilginç yorumlar yaptı
Hem iş hem de özel hayatıyla daima gündemde olan Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu ile işadamı Mustafa Kırcal'ın oğlu Koray Kırcal dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen rüya gibi düğüne iş, sanat ve siyaset dünyasından 600 kişi katıldı. Gecede en dikkat çeken detay ise güzelliğiyle göz kamaştıran SenaAğaoğlu'nun 37 kilo ağırlığında ve1.1 milyon değerindeki gelinliği oldu.5 katlı pasta ise gecenin görkemineyakışır şekildeydi. Kızına düğün hediyesi olarak Batı Ataşehir'de 400 metrekarelik daire veren Ağaoğlu'nun, damadına verdiği hediye ise ağızları açık bıraktı. Ünlü işadamı, Kırcal'a Emirgan'da 8 milyon dolar(yaklaşık 30 milyon TL) değerindeki3 katlı bir köşk verdi. Tapuyu da davetlerinin alkışları arasında sundu. Dillere destan düğün sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Konuyla ilgili ilginç yorumlar yapıldı.
İŞTE O TWEETLER
* Ulan bu gelinlik bizde olsa düğünden sonra, bir perde iki de nevresim takımı çıkarırız bundan.
* Damadına yalı hediye etmiş benim kayınpeder bana ne hediye edecek acaba bence araba.
* Ali Ağaoğlu'nun kızının gelinliği 1.1 Milyon dolarmış, yürü kız ortada merkez bankası gibi dolanıyor.
* 2017'den beklentim Ali Ağaoğlu'nun damadı olmak.
* Ağanın damadı olmak böyle bir şey olsa gerek. Düğün hediyesi Emirgan'da yalı.
* Ali Ağaoğlu'nun kızı da olsan gelinliği erkek tarafı almadı mı derler.
* Aaa pasta sadece 5 katlı mı? Ben olsam 15 katlı yaptırırdım.
* O gelinlikten kaç bin gelinlik çıkardı acaba.
* Ali Ağaoğlu'nun kızının gelinliği Princess Diana da bile yoktu.
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